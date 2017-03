El humor se hizo carne y habito en el Clown - LaRepúblicaCultural.es - Revista Digital

Aurora Navarro / Manuel Fernández – La República Cultural

El Festival Internacional de clown de Madrid nació en el año 1995 de mano de Aurora Navarro y Manuel Fernández, fundadores y actuales directores de la sala alternativa de teatro El Montacargas después de una visita a su famoso profesor Phillipe Gaulier en Londres (renovador de géneros teatrales como el clown y el bufón y con el que habían estudiado, con él y con Jacques Lecoq, una década antes en París durante su estancia de dos años en ésta capital).

Las dos primeras ediciones estuvieron enmarcadas en la Alternativa, sólo el tercer año adquirió entidad propia y patrocinio de la Comunidad de Madrid dentro de la programación de las Fiestas del 2 de mayo. Ya en el quinto año se separó de cualquier otro evento, con ayuda específica de la Comunidad de Madrid (gracias al apoyo explícito de Alicia Moreno Espert, entonces Consejera de Cultura) y desde entonces se celebraba en septiembre, siendo un acontecimiento a destacar en la escena madrileña al principio de la temporada teatral, donde es recibido por el público y la prensa como un soplo de aire fresco y de renovada energía. Esta ayuda para cachés se sumaba a la inestimable ayuda publicitaria (en Mupis y Opis) del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, durante cuatro años. En el año 2009 se retiró la ayuda de la Comunidad de Madrid y, a partir de entonces, se celebró el ciclo Otoño Clown y Humor en El Montacargas.

En la pasada edición se retoma nuevamente el Festival, el 16º en 2016, en el mes de Julio, con una pequeña ayuda a posteriori de la Comunidad. El 17º, con o sin ayuda, volverá muy probablemente en verano de este 2017.

Es un festival único en Madrid y pionero en España en su género. Queremos reivindicar el clown como un género teatral en sí mismo, lejos de clasificarlo dentro del circo o de enmarcarlo en el teatro infantil.

Se ha desarrollado en varios espacios de la Comunidad: a lo largo de los 15 años de andadura del Festival, se han realizado actuaciones en 22 espacios distintos, entre teatros, salas, carpas, centros culturales etc. Se reúnen una media de 12 compañías nacionales e internacionales de clown y aparte de las 24 representaciones de media, se desarrollan las siguientes actividades paralelas:

1) Cursos de clown

2) Exposiciones o exhibiciones de video o fotos

3) Tertulias, encuentros o charlas sobre el clown y la risa

4) Maratón de clown

A lo largo de éstos años hemos contado con los más prestigiosos clowns nacionales e internacionales, como el tristemente desaparecido Carlo Colombaioni (padrino del Festival) al que en el año 2008 le dedicamos el cartel e hicimos un homenaje, Leo Bassi, o Jango Edwars.

Otras maravillosas compañías, como Pez en Raya o Good idea company, que hoy son un referente del clown contemporáneo, empezaron y estrenaban, año tras año, en nuestro festival. Personalidades renovadores del género como Pepa Plana, Gabriel Chamé, Jesús Jara, Tortell Poltrona, Nestor Muzo, Carlos Mô, Andrés del Bosque o Alex Navarro, también han sido programados en nuestro festival.

Colectivos como O Lume de Brasil, Los Excéntricos de Barcelona, Malaje de Andalucía, Los Papota de Argentina, el Cabaret Carampa de la Asociación de Malabaristas de Madrid, Clara Cenoz y Jon Davinson con su actual Escola de Clown de Barcelona, Pikor teatro del País Vasco, La industrial Teatrera, Sindrome clown de Andalucía, Bodo, Bodo produccions, Cascai teatre de Cataluña, Die Aussenseiter de Alemania y Rusia, Teatrapo de Extremadura, Chaperston de Cataluña, Os 7 Magnificos con Iván y su Festiclown de Galicia y Pablo Pundik y su Teatro Asura, de Madrid, han sido protagonistas y han dejado su estela única e irrepetible en el festival. Innovadores-investigadores del género, inclasificables han sido clowns como: El Tuli, Jose el canario, Arturello, Cristian Atanasius, Marina Barbera, PatriCía, Luciano Federico, Hilary Chaplain o Diego Anido.

Un Festival consolidado, reconocido, necesario, innovador, que llega a mucho público, que la prensa se lo rifa, en los que se potencia la autoría de creación contemporánea (el 100% de los espectáculos de clown son de creación propia), que se empuja a un género que se redescubre y está en auge hoy en día, “de moda” por así decirlo y que cuenta con la aquiescencia y el beneplácito de todo público, tanto popular como intelectual, sin excepción.

Un género que es viejo como el tiempo y a la vez es transgresor y revolucionario, porque revolucionaria es la risa, que como dicen nuestros maestros Darío Fo y Moliere “la risa es el instrumento mas eficaz para hablar de lo serio. ¡¡Viva el clown!!”

Y ahora os dejo pensamientos y reflexiones personales acerca del clown, que hemos ido desgranando estos años de festival:

“El clown: un género nuevo y viejo como el teatro mismo, que resurge ahora con nuevos interpretes, nuevas temáticas, nuevas maneras de encararlo. Partiendo de la misma base que el payaso de circo, el alma de niño en un cuerpo de adulto, la vulnerabilidad, la inocencia, la humanidad al desnudo en contacto con el fracaso, ya no es la muestra de habilidades físicas (malabares, acrobacia, etc.) o musicales el núcleo de su espectáculo, sino que este es la esencia de él mismo, el ser humano con todas sus debilidades y conflictos, todo de una manera más gestual que textual (por eso es tan universal), que se enfrenta a un público directo, directísimo con el que tiene un tem con tem constante y al filo de la navaja del “gag”. Teatro cómico contemporáneo que tiene la característica de la “personalísima personalidad” de quien lo actúa.”

“El alma de los clowns: son ángeles y diablos en el mundo de los humanos, atándose cuarenta veces el mismo zapato y nosotros encantados mirándole”

“Lo increíble del clown es su reacción, única. Irrepetible, personal, sorprendente, humana y divertida. Abrir una puerta, abrir el correo, abrir una cortina, abrir la boca, abrir la cerveza, abrir la caja de galletas, abrir la caja de Pandora… El interprete es muy suyo y hace de su descubrimiento un mundo”.

“Si dios fuera clown nosotros no existiríamos, pues todavía estaría embelesado, sorprendido, jugando con lo que creó el primer día…”

“No es un personaje con un maquillaje y una vestimenta específica. No hay nada más contrario al “clown” que el payaso del anuncio de Micolor o el horroroso payaso Ronald Mc Donald. Algo queremos reivindicar en éste festival es que el espectáculo de clown es algo único, auténtico y liberador y no un serie de estereotipos al servicio de una marca.”

Larga vida al clown. Y de mano de los clowns queremos ir, esos seres maravillosos y estúpidos, que hacen a modo de chamanes en nuestra sociedad occidental para enseñarnos la risa auténtica, la que libera, no la enlatada, que esclaviza.